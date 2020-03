PT propõe a criação do "Conselho dos ex-presidentes" para controlar pandemia de Coronavírus

A bancada petista no Senado sugere a criação um conselho de ex-presidentes da República para atuar durante a pandemia do novo coronavírus.

O líder do partido na Casa, o senador Rogério Carvalho (SE), disse que é preciso ter pessoas com autoridade de quem já dirigiu o país para definir os rumo do combate à covid-19.





“Para junto com governadores e os presidentes de poderes liderarem o combate à pandemia no Brasil. Isso em função das declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que questiona o modo eficaz que tem sido aplicado em outros países para reduzir o número de pessoas que contraem a doença ao mesmo tempo, superlotam os serviços de saúde e consomem todos os recursos”, afirmou o parlamentar petista.





“É preciso que a gente tenha pessoas com autoridade de quem já dirigiu o país, associadas aos intelectuais, a quem trabalha com a saúde pública, com os organismos internacionais, com os poderes, para que a gente possa definir qual rumo esse país terá no combate à pandemia, para evitar mortes e garantir a segurança sanitária do povo brasileiro”, argumentou.





(República de Curitiba)