Rapaz com sintomas de Covid-19 foge de pronto-socorro

Em Araçatuba, interior de São Paulo, um jovem de 25 anos fugiu de um pronto-socorro, apesar de apresentar sintomas de coronavírus. Ele procurou atendimento no local, na quinta-feira (12).





Por conta da fuga, uma enfermeira procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. As informações são do portal G1.De acordo com o documento registrado na delegacia, após fornecer informações para a ficha de atendimento, o homem foi para a sala de acolhimento. No local, ele disse que chegou da Itália hpa 12 dias.





No hospital, o paciente relatou ainda que estava com febre e tosse. Diante do quadro, ele foi para a sala de isolamento a fim de fazer um exame para ter um diagnóstico. O jovem fugiu antes do exame.





Sobre o caso, a Prefeitura de Araçatuba informou que está fazendo uma busca para encontrá-lo. Agentes foram até o local onde ele mora, mas segundo parentes, o jovem não apareceu mais na residência.