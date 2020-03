Senador infectado com coronavírus participou de reunião com Mandetta e outros ministros

O senador Nelsinho Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, como registramos, está com o novo coronavírus — é o primeiro congressista a contrair a doença.





Ele participou da reunião de emergência na última quarta-feira, a portas fechadas, no Congresso, com lideranças partidárias e ministros como Luiz Henrique Mandetta, Paulo Guedes, Luiz Eduardo Ramos e Jorge Oliveira.





O Antagonista obteve o áudio do encontro. Como noticiamos aqui, ele comentou:





“Nós vamos ter que fazer esse enfrentamento e cobrar disciplina. Para a gente poder votar alguma coisa, a gente vai ter que se juntar. Vai poder ter reunião? Você cumprimenta todo mundo aqui quando você chega. Nós temos que ter disciplina, e ter alguém para liderar isso, para falar ‘vocês podem fazer isso e isso vocês não podem fazer’.”





O senador completou:





“Se a gente brincar com isso, nós não vamos estar aqui para contar história. Na hora que morrer um aqui, eu quero ver como vai ficar.”





Quando, na reunião, ele lembrou que esteve na comitiva brasileira que foi aos Estados Unidos, junto com o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, infectado com o novo coronavírus, alguns parlamentares disseram, em tom de brincadeira, que ele estava ali transmitindo a doença.





