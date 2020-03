Sergio Moro: “Não podemos soltar presos e pôr em risco população!”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, repudiou, nesta sexta-feira (20), a idéia de soltar todos os traficantes presos.





Á Folha, O Ministro da Justiça afirmou:





“Não podemos, a pretexto de proteger a população prisional, vulnerar excessivamente a população que está fora das prisões.”





E argumentou:





“Alguns fazem a proposta de soltar todos os presos que não tenham sido condenados por violência ou grave ameaça. Estamos falando de todo tráfico de drogas, basicamente. Grande parte dos grandes traficantes foram condenados só por tráfico. E vamos soltar todos os traficantes do país? Não faz sentido.”





O ministro e ex-juiz da Lava Jato também anunciou a decisão de limitar a entrada de estrangeiros no país por via aérea. O governo vai restringir por 30 dias o acesso de estrangeiros por via aérea de países da Ásia e da União Européia.





(República de Curitiba)