Comunicado do Diretor Industrial da Grendene, Nelson Rossi, sobre férias coletivas

A Grendene, consciente do seu papel social e tendo como premissa o bem-estar dos seus funcionários, familiares, parceiros e de toda comunidade, comunica que entrará em férias coletivas em todas as unidades (Crato, Farroupilha, Fortaleza, Sobral e Teixeira de Freitas) pelo período de 20 dias. Este prazo poderá ser alterado a qualquer momento, de acordo com os respectivos cenários locais e nacional. Confira mais informações no vídeo do diretor industrial.

Os funcionários da unidade de Sobral terão os seguintes telefones disponíveis para dirimir dúvidas.





UNIDADE DE SOBRAL:

Assuntos relacionados a SAÚDE,





De segunda à sexta, de 07:00 às 22:00, ligue para:





(88) 312-2953





(88) 312-2957





(88) 312-2958





Assuntos relacionados a férias e licença





De segunda à sexta, de 07:30 às 17:30, ligue para:





(88) 993332-31-09.