UNINTA inicia recebimento de documentos digitalizados para conclusão de matrículas e FIES

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa aos candidatos e/ou estudantes que estão em processo final das matrículas 2020.1 e FIES que os documentos pendentes na Secretaria Geral e Tesouraria poderão ser digitalizados e enviados por e-mail.





Os documentos referentes à matrícula devem ser encaminhados ao e-mail secretaria.geral@uninta.edu.br com as seguintes informações:





1 – Destinatário: secretaria.geral@uninta.edu.br





2 – Assunto do e-mail: Documentos de matrícula





3 – Corpo do e-mail: Nome completo do aluno, data de nascimento, CPF





4 – Os documentos devem ser anexados ao e-mail





Os documentos de contrato do FIES referentes ao banco e DRM (Documento de Regularidade de Matrícula) devem ser enviados para tesourariagrad@uninta.edu.br com as seguintes informações (ver imagem):





1 – tesourariagrad@uninta.edu.br





2 – Assunto do e-mail: Contrato FIES





3 – Corpo do e-mail: Nome completo do aluno, data de nascimento, CPF





4 – Os documentos devem ser anexados ao e-mail





Saiba como digitalizar seus documentos:





Baixe um aplicativo para utilizar seu celular como scanner. Recomendamos: Adobe Scan ou o Google Drive





Coloque o documento sobre uma superfície limpa (ex: mesa) e com boa luz para que o documento fique nítido.





Anexe o documento digitalizado no e-mail.