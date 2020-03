Sobral registra primeira morte por coronavírus no Interior com paciente de Santa Quitéria

A informação foi confirmada pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes.

Sobral, no norte do Ceará, registrou a primeira morte em consequê ncia do novo coronavírus no Interior do Ceará. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, Ivo Gomes, em uma rede social, na noite desta segunda-feira (30). A vítima é, segundo ele, é uma mulher de 60 anos, reside nte do município de Santa Quitéria.





Até então, o Ceará acumulava cinco óbitos, todos eles em Fortaleza, conforme o informe epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa) desta segunda-feira.





A sexta morte pelo coronavírus não foi confirmada ainda pela Sesa e nem pelo Ministério da Saúde. A assessoria de imprensa de Ivo Gomes, contudo, confirmou a autoria da postagem.





Segundo Ivo Gomes, a vítima estava internada no Hospital Regional Norte, em Sobral e morreu "há alguns dias". O primeiro exame feito por ela apontou resultado inconclusivo para o novo coronavírus. Entretanto, ao repetir o exame, o resultado apontou como positivo para a presença do agente infeccioso.





