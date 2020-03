O resultado do exame para Covid-19 do Vereador Aleandro Linhares foi negativo. Segundo fontes ligadas ao edil, o resultado saiu no fim da tarde deste domingo (29). O vereador deu entrada no hospital Regional de Sobral no domingo (22), com suspeita de coronavirus, Aleandro segue internado para curar uma pneumonia.





Com informações do Sobral na Mídia