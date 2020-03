UNINTA promove doação de sangue para o HEMOCE com resultado positivo

A quinta-feira, 27 de fevereiro, foi de solidariedade para estudantes, funcionários e visitantes do Centro Universitário Inta – UNINTA. A instituição, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará – HEMOCE, promoveu uma grande campanha de doação de sangue que contou com uma intensa mobilização de acadêmicos, docentes, colaboradores e o público geral.





A campanha contou com um total de 130 participantes e 102 coletas efetuadas, número expressivo tendo em vista os tabus ainda existentes em torno da doação. Os acadêmicos que participaram da ação vão receber certificados de responsabilidade social, que contam como atividades complementares.





O principal objetivo da ação, iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Responsabilidade Social – PRODERES, foi a coleta de bolsas de sangue de todos os grupos e fatores, que farão parte do banco do HEMOCE para transfusões e reposições, procedimentos que aumentam na época do carnaval e feriados, devido principalmente ao alto número de acidentes.





Participações na campanha UNINTA-HEMOCE





Iraildo, tenente do Exército, participou da campanha, e a considerou “muito positiva essa parceria, pois quem não pode ir até o HEMOCE, vem até a faculdade fazer a doação. Sempre faço doação de sangue, é um gesto solidário que tanto serve para atender as pessoas que necessitam e também traz benefícios pra gente”.





De acordo com a professora Regina Aguiar, Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social (PRODERES), “sabemos que uma única doação pode salvar até quatro vidas e durante essa campanha todas as dúvidas foram esclarecidas, e foi uma grande oportunidade, às vezes as pessoas tem dificuldade para sair de seu local de trabalho, para ir até o HEMOCE, e a gente resolveu trazer eles até a instituição”, explicou a docente.





Já a Coordenadora da Captação de Doadores do Hemoce Sobral, Carmen Valéria Vasconcelos, parabenizou a instituição pela ação solidária “gostaria de agradecer a faculdade por essa oportunidade e pela campanha realizada. Uma campanha excelente, com resultado extremamente positivo. Após um feriado prolongado, onde as pessoas se afastam da doação de sangue, então o balanço geral, a campanha proporcionou o restabelecimento de pessoas que estavam precisando. Para o Hemoce a campanha foi de extrema importância, e fizeram com que várias pessoas tivessem o dia mais tranquilo e a saúde restabelecida, após as transfusões sanguíneas”, destacou.