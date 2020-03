UNINTA toma a iniciativa e suspende atividades acadêmicas como prevenção ao COVID-19, antes de outras instituições

Várias vezes consagrada como uma instituição socialmente responsável, o Centro Universitário Inta (UNINTA) mais uma vez justificou o selo da ABMES de Responsabilidade Social: na manhã de segunda-feira, 16 de março, o Centro se antecipou às demais instituições de ensino superior e suspendeu as suas atividades acadêmicas presenciais como forma de prevenção ao novo CORONAVÍRUS.





A medida foi tomada após avaliação sensível do Magnífico Reitor Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior da situação de Pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Além das atividades acadêmicas presenciais, a medida também interrompe até o dia 05 de abril as atividades na Clínica Escola de Fisioterapia, Odontologia e Psicopedagogia, bem como do Núcleo de Práticas Integradas - NAPI.





A decisão foi tomada após diversas reuniões com os gestores do UNINTA, FAL, Faculdade Uninta e FIED e se antecipou às ações das demais instituições de ensino e às orientações dadas pelo Governo em todas as suas esferas, ainda que não houvessem casos confirmados na cidade de Sobral, ao contrário de informações falsas veiculadas anteriormente em redes sociais. Além dos gestores, o corpo médico do curso de Medicina do UNINTA (graduação com a melhor nota de reconhecimento do Brasil) auxiliou no dimensionamento do possível pico da epidemia do COVID-19, no Brasil, permitindo subsidiar a Reitoria de informações que culminaram na sensível decisão de interrupção das atividades.





A precaução é resultado do cuidado e Responsabilidade Social que a instituição possui para com os seus acadêmicos, colaboradores e comunidade.









Responsabilidade Social:





O UNINTA recentemente conquistou, pelo 5° ano consecutivo, o “Selo de Instituição Socialmente Responsável”, certificado pela 15° Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, que é realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).





O Selo é um reconhecimento outorgado às instituições que desenvolvem, durante todo o ano, projetos sociais nas áreas de educação, saúde e meio ambiente, mostrando comprometimento também com a comunidade onde está inserida.