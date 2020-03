Presidente do Santander de Portugal morre por Covid-19

António Vieira Monteiro estava em quarentena após retornar de uma viagem à Itália.

O presidente do conselho de administrado do Santander de Portugal, António Vieira Monteiro, de 73 anos, é a segunda morte no país por causa do coronavírus. A confirmação foi dada por um jornal português Expresso nesta quarta-feira (18).





António ocupava o cargo desde 2019. Ele estava em quarentena desde o início deste mês após uma viagem à Itália.





Na segunda-feira (16), a ministra da Saúde Marta Temido revelou que a primeira vítima tinha 80 anos e sofria de uma pneumonia. O país já confirmou 448 casos.





