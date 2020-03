Veveu Arruda é o primeiro caso confirmado de coronavírus em Sobral

Na tarde desta terça-feira (17) o prefeito Ivo Gomes (PDT), confirmou a informação de que o resultado positivo para o covid-19 era verdadeiro, em suas redes sociais. O gestor sobralense apenas omitiu o nome do paciente, mas fonte segura do SobralPost não somente confirmou a informação, como afirmou que se tratava do ex-prefeito de Sobral, José Clodoveu de Arruda Neto, o Veveu (PT).





Ivo Gomes havia dito que “o 1º caso de coronavírus confirmado em Sobral. Um Homem de 60 anos, que chegou de viagem do Sul do país”.





Ainda segundo o prefeito “Ele está bem e se encontra em isolamento domiciliar, desde que chegou a Sobral, na última sexta-feira. Peço, mais uma vez, que fiquemos em casa. E nada de pânico”. Sobre várias perguntas de seus seguidores e especulação sobre o caso, nada foi respondido.





Mas, após levantamento de nossa reportagem com uma fonte segura, a pessoa infectada seria o ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda que tem 61 anos e que chegou recentemente de viagem ao exterior. Ainda segundo a pessoa, foi por esta razão que o prefeito Ivo Gomes estaria a usar máscara na live que fez para comunicar as ações do poder executivo, pois o prefeito também estaria apresentando sintomas por ter tido contato com o Veveu há poucos dias.





A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará mantém as medidas tomadas nessa segunda-feira (16) para conter o avanço da doença, que são a suspensão das atividades em escolas e universidades públicas e escolas privadas; suspensão de visitas a unidades prisionais; suspensão de férias de servidores públicos; obrigatoriedade de higienização, pelo menos uma vez ao dia, do transporte público; e a suspensão de eventos públicos que devam reunir mais de 100 pessoas, além da aquisição de hospital particular, que estava fechado, para atender as demandas do coronavírus, e da orientação dada aos servidores do Estado com mais de 60 anos a trabalharem em casa.





De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 350 casos confirmados, 8.819 casos suspeitos, 1.890 casos descartados e 18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total).Nesta terça-feira também foram confirmados os primeiros casos de morte por coronavírus no Brasil. No Ceará, são 11 casos confirmados.





