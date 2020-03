Vereador Eliezer Siqueira decide romper com o grupo de situação e retorna à oposição

O clima de debandada em Forquilha, parece que pegou. Depois do jovem Valdir Loiola, indicado para ser o candidato a vice-prefeito na composição da chapa de Guida Prado, como sucessora do grupo de situação liderado pelo prefeito Gerlásio Loiola “Play”, agora foi a vez do vereador Eliezer Siqueira (PTB), que decidiu romper com o grupo e voltar para a oposição.





A motivação do seu rompimento, se deu, devido o anuncio da saída Valdir Loiola do grupo, onde o parlamentar compreendeu ter havido quebra de compromisso do prefeito Gerlásio Loiola, em não ter garantido a cabeça da chapa ao Valdir Loiola, como teria sido firmado entre eles. O parlamentar receava o total controle da família “Prado” na condução política da sucessão em Forquilha, que poderia atrapalhar seus projetos de reeleição.





Além de retornar ao grupo de oposição ao gestor municipal, Eliezer também estaria mudando de partido, saindo do PTB, e indo para o partido do ex-prefeito Edmundo Pitbull (PDT), legenda essa que será liderada na chapa de oposição pelo jovem o Edinardo Filho, candidato a prefeito de Forquilha.