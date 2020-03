Vereador pede desculpas após atingir com um tapa a nuca do colega de bancada

O Vereador Aleandro Linhares(PDT), pediu desculpas a seus pares e a sociedade sobralense na noite desta terça-feira (03), após protagonizar uma discussão com seu colega de bancada, vereador Rogério Arruda, que atingiu com um tapa na nuca.





Aleandro voltou atrás e alegou que tem sofrido ameaças de morte por apoiadores do vereador Rogério, até mesmo quando adentrava no plenário da casa. Tudo isso, motivou a tomar satisfação com o vereador que resultou num conflito durante a sessão ordinária da segunda-feira (02).





Ponderou, dizendo que estaria aberto a voltar dialogar novamente com o vereador Rogério, para ter um bom andamento nos trabalhos legislativo.





(Célio Brito)