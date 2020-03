Por volta das 20h00 de hoje (2), foi registrado um roubo de moto no bairro Alto Grande, em Sobral.





Dois homens armados de revólver em uma motocicleta roubaram uma Honda Fan, cor vermelha e placa NQX-2630.





Os criminosos fugiram logo após o roubo.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contado com o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)