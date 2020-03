VIOLÊNCIA: HOMICÍDIO A BALA FOI REGISTRADO EM SANTANA DO ACARAÚ/CE

Na madrugada de ontem (1), foi registrado um homicídio a bala no bairro no Padre Ibiapina, em Santana do Acaraú.





Um homem identificado como Francisco Tarles de Sousa dos Santos, 23 anos, foi assassinado com vários tiros.





Os autores do crime fugiram e não foram localizados pela polícia.





A perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





(Sobral 24 horas)