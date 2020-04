243 estudantes do UNINTA se candidatam para atuar no combate ao novo coronavírus

Para reforçar a linha de frente no combate ao novo coronavírus, 243 estudantes do Centro Universitário Inta (UNINTA) se inscreveram na ação “Brasil Conta Comigo”, criada pelos ministérios da Saúde e Educação para inserir, temporariamente, acadêmicos que já estão no final da graduação nos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) do país.





Os candidatos são acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Medicina, Farmácia e Fisioterapia do UNINTA e estão aguardando a convocação dos ministérios. Caso sejam chamados, poderão atuar na Atenção Primária à Saúde, unidades de Pronto Atendimento, estabelecimentos da rede hospitalar ou estabelecimentos de saúde voltados ao atendimento aos Indígenas, comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas, de acordo com a indicação da iniciativa.





A Diretora do Centro de Carreiras da Saúde do UNINTA, Profa. Dra. Michelle Alves, reforçou a preocupação da instituição em contribuir das mais diversas formas para ajudar a sociedade. Ela fala também sobre a atuação dos estudantes durante a pandemia. “Nós estamos vivendo um período único, no qual é muito importante que, nos diferentes níveis de atendimento, primário, secundário e terciário, nós tenhamos a possibilidade de somar esforços para fazer um atendimento integralizado. Nesse momento, o aluno tem a possibilidade de trabalhar vários conceitos como a comunicação interpessoal, o trabalho em equipe, a utilização de protocolos, o cenário de risco e todas as variáveis que são importantes na formação”, comentou.





A docente ressaltou ainda que os estudantes convocados serão assistidos pelo ministério e também supervisionados. “O governo se propõe a fornecer todos os insumos necessários para a biossegurança dos alunos e nós que formamos o UNINTA temos também equipamentos de proteção individual para fornecer aos nossos estudantes, caso seja necessário. Os alunos também ficarão sob supervisão, o que nos dá uma certa tranquilidade, uma vez ele estará sob supervisão direta de um profissional da sua área.”





UNINTA no Enfrentamento ao Coronavírus





O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou doações de materiais como máscaras e luvas à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, ao Hospital Regional Norte, ao Instituto Práxis, ao Hospital São Camilo de Itapipoca e para as Secretarias de Saúde de Meruoca, Itapipoca e Tianguá. O UNINTA também cedeu à Prefeitura de Sobral suportes de soro, macas, camas, estetoscópios, aparelhos de glicemia, mesas e tendas para serem utilizadas no atendimento às vítimas da pandemia na cidade.