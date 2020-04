POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM AÇÃO!

Na noite de ontem (16/04), dois homens tentaram roubar um agente de segurança pública no bairro do Junco, onde houve reação ameaça eminente, sendo um do autores lesionado e socorrido ao Hospital Santa Casa de Sobral.





A Equipe RAIO 04 realizou a prisão de Antônio Cleilton dos Santos Estevam, 21 anos, que estava na pose de um simulacro de arma de fogo e de uma motocicleta que havia sido roubada horas antes no centro da cidade.





O mesmo foi autuado em flagrante no artigo 157 na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190