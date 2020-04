AGU informa à Justiça que Bolsonaro testou negativo pra Covid-19

A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou, nesta quinta-feira (30), que apresentou à Justiça Federal de São Paulo a informação de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, testou negativo para o coronavírus.





AGU informou que não apresentou os exames oficiais, mas sim um relatório médico da coordenação de saúde da Presidência, datado do dia 18 de março.





Atendendo a pedido do jornal Estadão, a juíza Ana Lúcia Petri Betto deu prazo de 48 horas para a União apresentar os “laudos de todos os exames” para coronavírus realizados por Bolsonaro, como noticiou a RENOVA.





Em nota, a AGU declarou:





“[Trata-se de um] relatório médico emitido em 18 de março de 2020 pela Coordenação de Saúde da Presidência da República, no qual é atestado que o presidente da República é monitorado pela respectiva equipe médica, encontrando-se assintomático, tendo, inclusive, realizado exame para detecção da covid-19, nos dias 12 e 17 de março, com o referido exame dando não reagente (negativo).”





“Tendo em vista a juntada do relatório aos autos do processo, a AGU requer a extinção do processo”, completou o órgão do governo federal.