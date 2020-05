AM: Pedido de impeachment contra governador é aceito

Nesta quinta-feira (30), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, autorizou a abertura de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do seu vice, Carlos Almeida.





Mario Vianna, presidente do Sindicato dos Médicos, protocolou denúncias contra o governo do Amazonas. Segundo o sindicato, houve “negligência e omissão” no combate ao coronavírus. Vianna apontou ainda “mau uso dos recursos públicos na área da saúde” do estado.





A Aleam esclareceu que duas denúncias separadas foram apresentadas, uma contra Lima e outra contra Almeida. A aprovação de abertura do processo contra os dois foi concedida por meio de uma sessão virtual.





Em seu perfil do Twitter, Josué Neto comentou o assunto.





– Agora há pouco dei prosseguimento ao pedido de impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida. Agora, o futuro do Amazonas está nas mãos dos deputados estaduais e do povo do Amazonas – declarou.





(Pleno News)