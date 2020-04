Banco do Nordeste prorroga por mais 30 dias o pagamento de prestações do Crediamigo

Trata-se da segunda prorrogação por conta da pandemia da COVID-19. Multa e mora por atraso serão dispensadas, mantendo-se a cobrança dos encargos contratuais





O Banco do Nordeste prorrogou as prestações das operações contratadas no âmbito do Crediamigo com vencimento entre 19 de abril a 18 de maio deste ano para 30 dias após o vencimento da última parcela. O anúncio ocorreu na tarde de hoje, 16.





No caso de novas operações, sejam contratações ou renovações de crédito, o Banco do Nordeste aprovou a concessão de carência de até 30 dias da primeira parcela, durante o período de 19 de abril a 30 de junho de 2020, resultando em 60 dias para o início do pagamento. Em caso de dúvida, o cliente deve entrar em contato com seu agente de microcrédito.





Os ajustes inserem-se no conjunto de medidas que o Banco do Nordeste vem adotando em razão das consequências da epidemia causada pelo novo coronavírus na economia da região.