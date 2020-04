Parceria entre IFCE e Santa Casa de Misericórdia de Sobral pretende beneficiar profissionais da saúde de Sobral

Visando contribuir com a saúde e bem-estar dos profissionais que estão na linha de frente na luta contra a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) com apoio do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), estão estudando formas de beneficiar os profissionais de saúde do município de Sobral e Região Norte com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros utensílios necessários neste período de enfrentamento do novo Coronavírus.





Para isso, as Instituições formaram um comitê no qual existem reuniões virtuais com todos os profissionais envolvidos neste estudo. O objetivo é produzir novos EPI’s e utensílios, unindo conhecimento técnico e experiência de profissionais que estão atuando na linha de frente contra a Covid-19. A ação proporcionará melhores condições de trabalho, proteção aos profissionais e aos pacientes com casos suspeitos e/ou confirmados.





“Essa força tarefa que une ciência e tecnologia tem nos ajudado a enfrentar esta pandemia. Costumam dizer que os profissionais da saúde são os anjos no combate a esta doença, mas as Instituições parceiras têm sido nossas asas pois nos disponibilizaram materiais e tecnologia, para juntos salvarmos vidas”, explicou o coordenador médico da Emergência da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Dr. Mauro Rios.





Doações





O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Sobral também realizou a entrega de Face Shields (protetores faciais) para uma fase de testes no Complexo SCMS. Também foi enviado para fase de testes na Emergência do Hospital Santa Casa, um dispenser para álcool em gel com sensor automático.





“O apoio das Instituições e empresas têm sido imprescindíveis e nos dá a certeza de que juntos poderemos garantir a assistência à saúde de nossa população. A doação terá um grande impacto na luta contra a doença”, agradeceu o diretor-geral do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Klebson Carvalho.