Bolsonaro divulga live sobre "golpe iminente" de Maia; vídeo

Presidente do Brasil assistiu uma transmissão sobre um suposto “golpe iminente” tramado por Maia.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, assistiu, neste domingo (19), uma transmissão ao vivo sobre um “golpe iminente” tramado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.





Bolsonaro transmitiu a live em tempo real na rede social Facebook. Ele aparece no sofá de uma sala do Palácio do Planalto ao lado de alguns assessores.





Na transmissão ao vivo pelo YouTube, o ex-deputado Roberto Jefferson explica como Maia vai dar um golpe de estado para derrubar Bolsonaro.





É uma tentativa de implementação do “parlamentarismo branco”, disse Jefferson.





Dias atrás, rumores apontaram que o chefe do Executivo recebeu um dossiê da inteligência militar apontando para uma trama liderada por Maia, o governador de São Paulo, João Doria, e parte do Supremo Tribunal Federal (STF).





Na última quinta-feira (16), Bolsonaro rebateu de forma dura os últimos ataques disparados por Maia. Assista no vídeo.

(Renovamidia)