Bolsonaro diz que Doria, Maia e STF têm plano contra ele

Presidente afirmou que intenção é tirá-lo do cargo de chefe do Executivo.

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou com parlamentares que possui um dossiê com informações da inteligência que comprovariam a existência de um plano feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Doria, e uma parte do Supremo Tribunal Federal para derrubá-lo.





Segundo o chefe do Executivo, o objetivo da articulação entre as três esferas de poder seria dar um golpe contra ele e retirá-lo do governo. Por conta disso, o presidente já teria iniciado conversas com líderes de partidos.





Apesar de não explicitar a situação publicamente, o presidente fez duras críticas ao deputado Rodrigo Maia na noite de quinta-feira (16), durante uma entrevista concedida ao canal CNN Brasil, e chegou a dizer que parecia que a intenção de Maia era tirá-lo do governo.





– Lamento muito a posição do Rodrigo Maia, que resolveu assumir o papel do Executivo. Ele tem que me respeitar como chefe do Executivo – disse Bolsonaro.





(Pleno News)