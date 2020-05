Bolsonaro: "Tem gente potencializando o número de óbitos"

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a responsabilizar prefeitos e governadores pela escalada no número de mortes relatadas por Covid-19 no Brasil, destaca O Antagonista.





Em entrevista concedida mais cedo à Rádio Guaíba, ele disse que “tem gente potencializando o número de óbitos” para justificar as medidas de isolamento social nos estados.





“Para 80% da população, não vai ser nem uma gripezinha, não vai ser nada, não vai nem saber que teve. Os 15%, 20% restantes precisam tomar cuidado”, afirmou.





“Quem fez o isolamento horizontal foram governadores e prefeitos. Quem decidiu isso foi o Supremo Tribunal Federal. Então, com todo o respeito ao governador do Rio Grande do Sul [Eduardo Leite] e aos senhores prefeitos, mas foram eles que decidiram. Se tem algo de errado, é preciso rever. Se acham que estão certos, continuem. Eu não posso fazer nada”, argumentou.





“Nós demos recursos para todos governadores e muitos prefeitos. Eu fiz a minha parte e não vou interferir em nada. Vocês acreditam nos números do Brasil? Tem prefeito, tem gente potencializando o número de óbitos para justificar as medidas restritivas que eles tomaram.”, concluiu.