Brasil tem 5 mil mortes por Covid-19 e 71 mil casos

O Brasil bateu um novo recorde de mortes registradas em 24 horas, com 474 óbitos, e ultrapassou a China no número de mortes causadas pelo novo coronavírus. O recorde anterior do Brasil era de 23 de abril, com 407 vítimas.



O país é agora o nono país com mais vítimas no mundo.



Segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, ao todo 5.017 pessoas morreram por Covid-19, além de 71,8 mil casos da doença. A China, por sua vez registra 4.637 mortos, a maioria em Wuhan, na província de Hubei (4.512). Apesar disso, acredita-se na subnotificação dos números no gigante asiático.



SãoPaulo se destaca com 24 mil caso, Rio de Janeiro com 8,5 mil, Pernambuco com 5,7 mil, Ceará com 6,9 mil e Amazonas com 4,3 mil casos da doença.



Já o número de mortes é expressivo em São Paulo (2.049), Rio de Janeiro (738), Pernambuco (508), Ceará (403) e Amazonas (351).



(Folhapress)

