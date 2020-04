Caixa lança crédito de R$ 7,5 bilhões para micro e pequenas empresas; confira condições

As taxas de juros são até 41% mais baixas que as praticadas atualmente pelo banco.

A Caixa Econômica Federal, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), anunciou nova medida de combate aos efetiso econômicos da crise do novo coronavírus. O banco irá disponibilizar R$ 7,5 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI).





A estimativa é que 40 milhões de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais sejam beneficiados com a liberação, totalizando R$ 7,5 bilhões.





Através da utilização do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), garantia concedida pelo Sebrae, as linhas de crédito tiveram redução no juros de até 41% em relação às praticadas atualmente pela Caixa.





Para ter acesso ao crédito, as empresas precisam ser cliente Caixa. Novas contas podem ser abertas virtualmente. Os solicitantes também precisam estar adimplentes, ou seja, sem nenhuma pedência em aberto. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, lembrou que o banco é matemático. "A Caixa só vai fazer uma operação que dê lucro. Nesse governo, nessa gestão, nós não vamos subsidiar ninguém. Esse crédito não está disponível para inadimplentes, mas temos opções de rengociação", disparou.





Guimarães ressaltou que os interessados podem acessar o site caixa.gov.br/caixacomsuaempresa. "Nesse portal, os empresários podem manifestar seus interesse. A partir daí, vamos realizar a pesquisa e a partir dela vamos conceder ou não a oferta ou de crédito", explicou.





Carlos Melles, presidente do Sebrae, ressaltou que o volume de recursos ainda não suficientes. "Nem os primeiros modelos que imaginamos, de R$ 24 bilhões, ainda não são suficientes. Mas estamos colocando o Fumpe à disposição para aumentar a oferta de crédito para micro e pequenos negócios, que sempre foi um grande gargalo no Brasil", afirmou.





Ele pontuou que as micro e pequenas empresas são 98% dos negócios no País, responsáveis por 56% dos empregos. "Mas o PIB das micro e pequenas é apenas de 27% a 30%. Se a gente conseguir elevar o PIB da micro e pequena empresa o País será outro. E contamos com a Caixa nessa caminhada".





As condições de valores a serem tomados, carência e taxa de juros são diferentes. Confira os detalhes:









* Os Microempreendedores Individuais (MEI) podem pegar até R$ 12,5 mil, com carência de 9 meses, podendo ser pagos em até 24 meses, à juros de 1,59% ao mês;





* As micro empresas tem até R$ 75 mil disponíveis, carência de 12 meses e mais 30 meses para pagar, com juros de 1,39% ao mês;





* Já as empresas de pequeno porte poderão tomar até R$ 125 mil, com carência de 12 meses, pagamento em até 36 meses, e juros de 1,19% ao mês.





(Diário do Nordeste)