Caixa lança site e aplicativo para pedir benefício de R$ 600; veja como solicitar

Aplicativo para smartphone também foi divulgado, assim como telefone para tirar dúvidas.

A Caixa Econômica lançou, nesta terça-feira (7), o site para cadastro de beneficiários do Auxílio Emergencial de R$ 600 . Um aplicativo similar também foi divulgado para usuários de smartphones Android iOS (iPhone), bem como o número 111, para que a população tire dúvidas. O primeiro pagamento ocorrerá até quinta-feira, 9/4, para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil. Para os demais, a partir de 14 de abril. Até o dia 30 de abril, a segunda parcela do auxílio será paga.





Quem não tem conta em banco ganhará uma poupança da Caixa sem custos e poderá receber pagamentos e fazer depósitos gratuitamente, garantiu o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.





No site, é possível fazer a inscrição de trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos ou desempregados. Segundo a página, o auxílio tem como objetivo proteção destas pessoas no período emergencial de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus.





Para receber o pagamento de R$ 600 é preciso atender as seguintes condições:





-Ser titular de pessoa jurídica (micro empreendedor individual ou MEI)





-Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal até o último dia 20 de março





-Cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020





-Ser contribuinte ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social





-Ter mais de 18 anos de idade





-Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50)





-Ter renda mensal de até 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família





-Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018





Na renda familiar, não contam os valores recebidos do Bolsa Família, mas os demais rendimentos estão inclusos.





A mulher que for mãe de família e estiver dentro dos demais critérios poderá receber R$ 1.200 (duas cotas) por mês









Expectativa





Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 15 milhões de brasileiros devem se cadastrar no Auxílio Emergencial ainda hoje.





De acordo com o presidente da Caixa, o Governo Federal estima pagar R$ 98 bilhões de auxílio nos próximos 45 dias, para 54 milhões de brasileiros.





Já segundo o ministro da Cidadania, 30 milhões de pessoas vão receber uma conta na Caixa sem custo.









Débitos anteriores





Durante a coletiva, o ministro Lorenzoni afirmou que o recurso não pode ser coletado para débitos anteriores. "Por exemplo, quando o dinheiro é enviado da Caixa para um banco privado, débitos anteriores não poderão ser quitados, pois este recurso não se destina a pagamentos de dívidas anteriores e sim para a manutenção da vida durante a pandemia", afirmou o ministro da Cidadania. E isso foi um acordo feito entre Governo Federal, Caixa, Banco do Brasil e Federação Brasileira de Bancos (Febraban).









Programas sociais





Beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família não precisam se cadastrar no site ou no app do Auxílio Emergencial, pois irão receber o auxílio nos formatos atuais que eles já possuem.





