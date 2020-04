Camilo Santana decreta situação de emergência em Hidrolândia

O rastro de destruição e de famílias desabrigadas no município após as fortes chuvas ocorridas há uma semana, obrigou o governador Camilo Santana (PT), a decretar situação de emergência no município de Hidrolândia. O decreto vale por 180 dias e foi publicado nesta terça-feira (31), no Diário Ocial do Estado. O cenário no município ainda é comovente. São aproximadamente 500 famílias prejudicas. A sua maioria morando em creches e escolas cedidas pelo município.





De acordo com a defesa civil do estado, as precipitações chuvosas registradas entre 24 e 25 de março, provocou a elevação do nível do Rio Batoque e de riachos próximos a sede do município; barragens e açudes de médio porte romperam devido a força da água, deixando um estrago incalculável.





Segundo o decreto publicado por Camilo, cam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários de desastres.





Dezenas de municípios enviaram ajudas as vítimas do desastre em Hidrolândia. Roupas, alimentos e utensílios chegaram de vários municípios. Caminhões carregados de Santa Quitéria, Ipu, Nova Russas. De Tamboril ajudas foram enviadas através de uma campanha mobilizada pela CDL com apoio da Feiticeiro Fm.





O que se vê ainda no município, é a indenição do que ainda pode acontecer. Famílias perderam tudo, cando apenas com a roupa do corpo. A prefeita íris Martins, tem concentrado seu esforços no sentido de amenizar a dor dessas famílias.





Fonte: Blog Manuel Sales / (FOTO: Divulgação/Facebook)