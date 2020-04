CAMOCIM-CE: EX-DETENTO SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO A BALA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO

A polícia registrou um crime de tentativa de homicídio durante a tarde deste domingo, 05, aqui na cidade de Camocim. A vítima foi identificada como Ivan Rodrigues Mariano, 46 anos, residente na Rua Quadra 02, bairro Olinda, o qual já cumpriu pena sob a acusação de tráfico de drogas.





De acordo com as informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto a PM, era por volta das 17h15 quando populares ligaram para o 190 informando que um homem havia sido lesionado a bala na Rua União, no bairro São Francisco. De mediato três equipes do P.O.G. e uma do Raio foram ao local e constataram que a denúncia tinha veracidade.









Tiro na virilha





Segundo relatou o homem lesionado, ele tinha ido no referido enderenço conversa com sua ex-companheira e nesse momento houve uma discussão entre as partes, momento que o irmão de sua ex, um homem identificado como Bruno da Silva Costa, vulgo Pisquinha, 23 anos, ao ver a situação, sacou um revólver e atirou contra a vítima, alvejando sua virilha do lado esquerdo. Após lesionar seu oponente o acusado fugiu do local tomando rumo ignorado. O homem foi socorrido por populares ao HDMA, local onde foi examinado e transferido em seguida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Equipes da PM realizam diligências pela cidade a procura do acusado. Vale ressaltar que nesse ano de 2020 ainda não foi registrado nenhum homicídio em Camocim, o último aconteceu no dia 30 de dezembro de 2019.





Quem souber informações acerca do acusado ligar para o 190 e o sigilo será garantido.





(Camocim Polícia 24h)