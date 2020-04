Covid-19: Teste rápido estará disponível em farmácias

Empresa do Paraná desenvolveu exame que pode dar resultados em até 15 minutos.

A empresa do Paraná desenvolveu um teste de rápido de Covid-19 que pode diagnosticar a doença em até 15 minutos. Os lotes foram produzidos pela Hi Technologies e já foram distribuídos após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





O teste é oferecido pelo dispositivo Hilab, uma tecnologia que faz outros tipos de exames, como glicemia, dengue e hepatite C. O exame é feito de forma remota após uma amostra de sangue ser recolhida e introduzida em um dispositivo portável.





O resultado do teste é transmitido para um laboratório físico e, após ser processado com o uso de algoritmos, é produzido um laudo. De acordo com a empresa, o nível de precisão é estimado entre 93% a 98%.





Os testes estarão disponíveis em hospitais e farmácias. O custo estimado para cada exame é de R$ 130.





(Pleno News)