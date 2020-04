Canadá registra pior assassinato em massa dos últimos 30 anos

Atirador mata mais de 13 pessoas no Canadá no pior caso de assassinato em massa do país em 30 anos.

A polícia do Canadá informou, neste domingo (19), que um meliante de 51 anos de idade matou mais de 13 pessoas na região de Nova Escócia.





Identificado como Gabriel Wortman, o atirador foi neutralizado em confronto com policiais.





A série de assassinatos começou no final da noite de sábado na pequena comunidade de Portapique.





O homem foi perseguido pelas autoridades por uma das estradas mais movimentadas da província. A perseguição terminou perto de um posto de gasolina.





Até a noite deste domingo, autoridades ainda tentavam confirmar o número total de mortos e afirmavam desconhecer a motivação do crime.





Em uma coletiva de imprensa concedida hoje, o premiê canadense Justin Trudeau também agradeceu à polícia pelo trabalho.





“Meu coração está com todos os afetados em uma situação terrível”, disse o premiê, segundo o portal UOL.