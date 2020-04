Ceará: 67 agentes penitenciários testaram positivo para coronavírus

Nessa segunda, 27, um detento morreu vítima da Covid-19. Foi o primeiro registro de óbito de um preso pelo coronavírus no Ceará.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) divulgou nesta terça-feira, 28, que 67 agentes penitenciários do Ceará testaram positivo para o novo coronavírus. "Todos estão estáveis, isolados e acompanhados por um grupo intersetorial da SAP composta por médicos, psicólogos e assistentes sociais. A Secretaria informa que possui efetivo de agentes suficiente pra garantir a segurança do sistema prisional", disse o órgão em nota.





Nessa segunda, 27, um preso da CPPL 2 (Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto) morreu vítima da Covid-19. Foi o primeiro registro de óbito de um preso pelo coronavírus no Ceará. João Paulo Lopes Vieira, de 36 anos, faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Outro óbito, também de um detento, está sendo investigado.





Procurado pelo O POVO, o secretário Mauro Albuquerque, da Administração Penitenciária (SAP), confirmou a informação. Por nota, a assessoria de imprensa da SAP informou que João Paulo Vieira estava cumprindo pena na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL2), em Itaitinga, e desde o dia 21 deste mês precisou ser internado com sintomas graves da Covid-19.





João Paulo, de acordo com o prontuário médico, pertencia ao grupo de 1.326 presos do sistema penitenciário do Ceará mais vulneráveis à contaminação do novo coronavírus. Ele sofria de hipertensão arterial sistêmica e também era asmático.





Mais quinze presos dividiam a cela com João Paulo. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a ala onde o interno estava recolhido foi isolada e, por enquanto, nenhum detento do local “apresenta sintomas de gripe ou semelhante a coronavírus”. A CPPL2, de acordo com estatísticas de dezembro de 2019 da SAP, está superlotada. Com capacidade para abrigar 944 presos, tem 1.726 detentos. Um excedente de 782 apenados.





Nesta terça-feira, 28, o Núcleo de Saúde da SAP “realizou testes em todos os internos desta ala”. Porém, não divulgou o resultado dos exames feitos nos presos nem nos servidores que trabalham onde João Paulo cumpria pena. “O objetivo é antecipar os casos suspeitos, promover tratamento entre os confirmados e prevenir uma possível disseminação da doença”, informou parcialmente a nota (Com Demitri Túlio).





(O Povo)