44,5% das pessoas com Covid-19 no Brasil já se curaram

No mesmo dia em que bateu recorde de mortes diárias, o Brasil também registrou o aumento do número de pacientes curados da Covid-19. Ao todo, são 32,5 mil pessoas recuperadas da doença, 44,5% do total de casos registrados.





O índice nacional de cura está bem acima do que a média mundial. Para se ter uma ideia, dos atuais 3,1 milhões de infectados no mundo, 925,7 mil se recuperaram, o que significa 29,7%, menos de um terço do número total.





Nos Estados Unidos, que se tornaram o epicentro da pandemia no mundo, com mais de 1 milhão de casos, apenas 115 mil pessoas já estão recuperadas. A nação mais rica e poderosa do mundo tem taxa de 11,4% de cura.





Nesta terça-feira (28), o novo balanço do Ministério da Saúde apontou que o coronavírus já fez 5.063 vítimas. Ao todo, há 72.899 registros da doença no país.





(Pleno News)