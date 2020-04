Ceará computa mais 10 mortes e chega a 53 por coronavírus

São mais 13 mortes e 103 novos casos de coronavírus desde a terça-feira, 7. Desde as 14 horas desta quarta, foram contabilizadas mais 10 mortes.



O Ceará chegou a 53 mortes por coronavírus até às 17 horas desta quarta-feira, 8 de abril (08/04). São 10 a mais que no balanço divulgado apenas três horas antes. Às 14 horas desta quarta, eram 43 óbitos. As 10 novas mortes foram de residentes de Fortaleza.



O número de casos confirmados do novo coronavírus no Ceará chegou a 1.374 . Os números são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).



São 13 mortes a mais que as registradas na terça-feira. São ainda 186 casos a mais. Foram 11 mortes em Fortaleza, uma em Caucaia e uma no Eusébio em 24 horas. Caucaia registrou sua primeira morte. Eusébio teve a sua segunda e é o único município além de Fortaleza a ter mais de um óbito.



Até a terça-feira, 7, o Ceará tinha 1.188 casos confirmados e 40 mortes.



Conforme dados do IntegraSUS, dos 43 óbitos no Estado, 41 foram registrados em Fortaleza.

(O Povo)