Ceará tem 976 casos confirmados de coronavírus; são 152 novas confirmações entre domingo e segunda, 6

Dados atualizados da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) indicam que o Ceará está com 976 casos confirmados de Covid-19 e 3.720 suspeitos. Desde as 17 horas do domingo, 5, até as 9 horas desta segunda-feira, 6, foram confirmados mais 152 casos.





Fortaleza continua como o município com mais confirmações, 872, seguida de Aquiraz, com 15 e Sobral, 10. A maioria dos casos se concentra nas faixas etárias de 30 a 44 anos.





De acordo com a Sesa, foram realizados 5.583 exames no Estado em unidades de saúde públicas e privadas. O número de óbitos permanece o mesmo (26) da última atualização, com 2,66% de taxa de mortalidade cearense para o novo coronavírus.





Confira o número de casos confirmados por município:





Fortaleza - 872





Sem informação - 19





Aquiraz - 15





Sobral - 10





Caucaia - 9





Horizonte - 6





Maracanaú - 4





Quixadá - 4





Icó - 3





Juazeiro do Norte - 3





Maranguape - 3





Eusébio - 2





Iguatu - 2





Jaguaribe - 2





Limoeiro do Norte - 2





Novo Oriente - 2





Barreira - 1





Beberibe - 1





Canindé - 1





Catarina - 1





Crateús - 1





Farias Brito - 1





Fortim - 1





Guaraciaba do Norte - 1





Ipaporanga - 1





Ipueiras - 1





Itaitinga - 1





Itapipoca - 1





Mauriti - 1





Pedra Branca - 1





Quixeramobim - 1





Santa Quitéria - 1





Senador Pompeu - 1





Tianguá -1





(O Povo)