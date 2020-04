China tem nono dia seguido sem mortes por Covid-19

País asiático afirma ter 4.632 óbitos em seus registros.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta sexta-feira (24) que não registrou nenhuma morte por Covid-19 em todo o país pelo nono dia consecutivo.





As autoridades do órgão disseram que, até a meia-noite local (13h de quinta-feira em Brasília), o número total de mortes devido a esta doença no país permanecia em 4.632.





A última morte na China pela doença transmitida pelo novo coronavírus ocorreu em 14 de abril e foi relatada no dia seguinte.





A comissão também disse que o número de novas infecções pelo vírus caiu pelo terceiro dia consecutivo, para seis, sendo que dois se referem a pessoas que vieram do exterior, ambos diagnosticados na cidade de Xangai.





Três dos quatro restantes foram casos de transmissão local relatados no nordeste da província de Heilongjiang, onde pessoas procedentes da Rússia foram diagnosticadas com o vírus nos últimos dias, forçando o fechamento da fronteira. O outro caso foi detectado em Guangzhou.





Com isso, o número total de casos ativos de coronavírus no país asiático é de 915, das quais 57 são de pessoas em estado grave.





O número total de pessoas infectadas na China desde o início da pandemia é de 82.804, das quais 77.257 já foram curadas.





Com informações da Agência EFE