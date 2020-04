COMUNICADO A COMUNIDADE ESCOLAR

A coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 6 comunica que o Governo do Ceará prorrogou por mais 30 dias a suspensão de atividades presenciais na rede pública estadual de ensino. A medida, publicada no Decreto nº33.532, de 30 de março de 2020, busca dar continuidade às ações de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus (Covi-19) no território cearense.





O atual período não configura antecipação das férias escolares. Durante a suspensão das atividades presenciais, cada unidade de ensino elaborou um Plano de Atividades Domiciliares para que os estudantes cumpram a carga horária do trabalho escolar em casa. Nesta perspectiva, são usadas estratégias de ensino e acompanhamento da aprendizagem de forma remota, as quais podem utilizar o suporte de tecnologias ou não. As diretrizes da Secretaria da Educação do Estado do Ceará apontam o livro didático como principal ferramenta para as aulas remotas.





A Seduc também apoiará estudantes e educadores para o uso de aparatos tecnológicos a fim de facilitar a conexão neste período de ensino domiciliar. Entre as plataformas disponíveis estão o Aluno Online, Professor Online e o Google Sala de Aula.





As diretrizes da Seduc estabelecem que as avaliações dos conteúdos ministrados durante o período de suspensão das aulas presenciais devem levar em conta as especificidades de cada escola, podendo ser aplicadas quando os estudantes retornarem às escolas ou utilizando recursos dos ambientes virtuais de interação quando for possível.