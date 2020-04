CIDADÃO FAZ DENÚNCIA CONTRA O SAAE DE SOBRAL!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relando a incompetência do Saae de Sobral.

Veja à íntegra da reclamação:

"Em um cenário de crise na saúde pública e econômica uma empresa que tem o monopólio no abastecimento de água e um grande número de reclamações, realiza a cobrança de um débito do ano de 2014 ao consumidor, sendo que esta mesma empresa informa que não há débitos de acordo com estas imagens. Afinal, a quem pedir ajuda para resolver o problema, já que não tem atendimento? E o que será feito para minimizar as reclamações do consumidor? Qual é mesmo o papel do Ministério Público na sociedade?"