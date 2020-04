INTERNAUTA DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA ENVIA GRAVE DENÚNCIA AO BLOG SOBRAL 24 HORAS

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que, no Distrito de Rafael Arruda estão cobrando para cadastrar pessoas que tem direito ao auxílio emergencial do governo federal.

Veja à íntegra da denúncia:

"Bom dia! Eu sou do distrito de Rafael Arruda, hoje fiquei sabendo que estão cobrando 100 reais para fazer o cadastramento do auxílio emergencial. Isso é uma vergonha, uma falta de humanidade, aproveitar das pessoas ingênuas que não tem internet, e não sabem fazer o cadastro, eu não tenho vergonha do Brasil, eu tenho vergonha das pessoas sem alma e dignidade, que vive em meu país.









Peço sigilo do meu nome, eu fiquei indignada com a falta de caráter dessas pessoas, e por isso estou compartilhando com vcs, eu sou muito fã de de vcs, gosto do trabalho que vcs fazem. Parabéns. Que Deus abençoe toda equipe."