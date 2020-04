Condenado nas redes, Maia cancela live com a Folha de SP

Presidente da Câmara cancelou agenda do dia sem justificativa.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cancelou a participação nesta segunda-feira (20) no Ao Vivo em Casa, série de lives (transmissões ao vivo) da Folha com entrevistas, serviços, dicas e apresentações musicais.​​





Segundo sua assessoria, o presidente da Câmara cancelou sua agenda do dia, incluindo o encontro com a Folha e uma outra live que faria a convite do Banco Safra.





O presidente da Câmara tem conduzido as votações sobre as medidas de combate ao coronavírus e passa por uma crise política com o presidente Jair Bolsonaro.





Rodrigo Maia tem sido alvo de protestos virtuais diariamente, sobretudo pelos embates que tem protagonizado com o presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o público pediu o impeachment do deputado. A tag somou mais de 1 milhão de tuítes.





(Folhapress)