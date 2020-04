CONSELHO NACIONAL DE RADIOLOGIA VAI MONITORAR CASOS DE COVID-19 ENTRE PROFISSIONAIS

Observatório auxiliará a instituição a buscar soluções para diminuir o índice de contágio.

O Conselho Nacional de Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia (CONTER) criou um observatório para receber informações de profissionais infectados pela Covid-19, causada pelo Novo Coronavírus. Por meio de um formulário eletrônico, a classe e a população em geral poderão notificar a instituição sobre casos de contaminação entre profissionais das técnicas radiológicas. Os dados possibilitarão ter uma estimativa aproximada de casos, identificar as regiões críticas e direcionar os esforços para proteger a categoria.





O presidente do CONTER, Luciano Guedes, explica que a medida é uma ação complementar de segurança. “Na última semana, implementamos um canal para recebimento de denúncias sobre a falte de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em unidades hospitalares que estão atendendo casos de Covid-19. São inúmeros os relatos de irregularidades no fornecimento desses insumos, o que fatalmente pode culminar na contaminação dos profissionais que atuam na linha de frente”, pondera.





O representante explica que os dados também poderão subsidiar os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia (CRTRs) a observarem o que pode ser feito para diminuir os índices de contaminação. “As consequências da infecção de um profissional da saúde podem ser drásticas e coloca em risco familiares, comunidade hospitalar e pacientes que estão sendo atendidos”, avalia Luciano Guedes.





Os casos de infecção entre profissionais da Radiologia podem ser comunicados por meio do formulário disponível no Portal CONTER e acessível neste LINK





Sobre o CONTER - Criado pela Lei nº 7.394/85, orienta, normatiza e fiscaliza o exercício das técnicas radiológicas no Brasil. Nos estados, os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia (CRTRs) cumprem rotas sistemáticas de fiscalização para coibir o exercício ilegal da profissão e atuam sob a supervisão da entidade nacional. São 18 Regionais que mantêm a inscrição de mais de 124 mil técnicos, tecnólogos e auxiliares em Radiologia no país.





Em razão do regime de trabalho remoto implementado pelo Conselho Nacional, os profissionais poderão contatar o CONTER via e-mail, no seguinte endereço conter@conter.gov.br.









