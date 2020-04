CRIMINOSOS ESTÃO "BRINCANDO" DE ROUBAR MOTOS EM SOBRAL!

Por volta das 17h00 deste sábado (11), foi registrado um roubo de uma moto no bairro Cohab 3.





Um cidadão transitava em sua motocicleta, quando foi abordado e roubado por dois homens armados de revólver. Os criminosos subtraíram dinheiro e o veículo da vítima, fugindo em seguida, tomando destino ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os bandidos não foram localizados.



A moto roubada foi uma Honda Biz de cor branca e placa POY-4824.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)