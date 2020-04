HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

Na noite deste sábado (11), por volta das 20h40, foi registrado um crime de homicídio no "Sovaco da Cobra", bairro Sinhá Sabóia.





A vítima foi um jovem identificado como Jonas, 23 anos, natural de Sobral. A vítima foi alvejada com vários tiros. Os autores do crime do fugiram em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.





A vítima ainda foi socorrida para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Sobral já registra 18 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil irá investigar o crime.





(Sobral 24 horas)