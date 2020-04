Empresário Thiago Mourão sofre acidente de carro entre Santa Quitéria e Hidrolândia

Um acidente foi registrado na manhã deste domingo (12), na CE-257, entre os municípios de Santa Quitéria e Hidrolândia, próximo a ponte do Rio do Macaco. A vítima foi Thiago Melo Mourão, 32, empresário do Haras Mourão e ex-candidato a prefeito de Hidrolândia.





O empresário conduzia o seu veículo, uma Hilux de cor branca, quando acabou perdendo o controle e vindo a capotar várias vezes, ficando a vários metros de distância da pista. O carro ficou completamente destruído.





Uma equipe do SAMU atendeu a ocorrência no local. Thiago foi socorrido para o Hospital Municipal de Santa Quitéria, com um quadro de saúde estável e aguarda a chegada de um helicóptero, que lhe transferirá para Fortaleza.





(A Voz de Sta. Quitéria)