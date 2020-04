Tiroteio deixa um morto, um ferido e quatro são presos pelo COTAR em Santana do Acaraú

Um tiroteio foi registrado na manhã deste domingo (12), no bairro São Miguel Arcanjo, próximo ao cemitério São João Batista na cidade de Santana do Acaraú. Segundo informações obtidas por nossa reportagem, um homem foi morto e outro de 36 anos, natural de Sobral, ficou ferido a bala, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, e em seguida escoltado por uma viatura do Cotar à uma unidade de saúde de Sobral, pelo menos quatro homens já foram presos. A ação contou com a participação do comando da PM de Santana do Acaraú e coordenada pelo COTAR (Comando Tático Rural).





(Tribuna dos Vales)