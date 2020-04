Damares reforça apoio a Bolsonaro: “Foi Deus quem o levantou para governar essa nação”

Pouco tempo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, sobre o pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça Sergio Moro, quem saiu em defesa do chefe do Executivo foi Damares Alves, à frente da pasta de Direitos Humanos e Família. Damares, bem como todo o escalão da Esplanada, estava junto do presidente durante todo o discurso, reforçando apoio ao Presidente.





Damares disse que Deus foi quem levantou para governar o Brasil. Mostrou apoio ao governo Bolsonaro e relembrou que há uma pandemia em curso no mundo. “Muita notícia boa para ser anunciada”, disse a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Foi Deus quem o levantou para governar essa nação. Estamos juntos, hoje e sempre, presidente. Bora que temos uma pandemia para enfrentar. Muita notícia boa para ser anunciada. Presidente @jairbolsonaro , estamos firmes com o Senhor. April 24, 2020