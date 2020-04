DENÚNCIA: PREFEITURA DE SOBRAL DÁ VEXAME NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que o Kit distribuído pela Prefeito Ivo Gomes no residencial Nova Caiçara, é uma vergonha!

Veja a denúncia na íntegra:

"Ola boa tarde! Gostaria de fazer uma reclamação sobre as cestas básicas que estão sendo distribuídas aos alunos das escolas publicas de Sobral. Minha filha estuda na creche do Caiçara, ela recebeu um kit, que pra mim é uma vergonha. Eu tenho uma suspeita que estão desviando os kit, porque eu não acredito que o prefeito Ivo Gomes esteja dando só isso as crianças. Fica aqui a minha indignação sobre isso que está acontecendo. Pra mim que sou mãe de família eu acho uma humilhação."