Mão Santa defende que beber água combate o coronavírus; assista vídeo

Beber água a cada meia hora é uma das recomendações que o prefeito de Parnaíba, Francisco de Assis de Moraes Souza, o Mão Santa (DEM), está dando à população para combater o coronavírus.





Mão Santa, 77 anos, que médico com especialidade em proctologia, defende a ingestão de água potável para evitar o Covid-19 e explica sua tese em um vídeo produzido pela própria prefeitura.





"Quando você bebe água, os germes, no caso os micróbios e vírus, estão na garganta, a água empurrar ele e vai para o estômago, aí o ácido clorídrico mata ele (o vírus), esteriliza ele. É muito mais importante você beber", diz Mão Santa no vídeo.





Ao ser entrevistado, o prefeito voltou a garantir que beber água é uma prevenção contra o coronavírus, porém não apresentou nenhuma comprovação científica.





Para reforçar sua tese, Mão Santa disse que determinou a prisão de servidor da Agespisa (Companhia de Águas e Esgotos) do estado, caso venha efetuar o corte de água de morador em Parnaíba, cidade que tem cerca de 150 mil habitantes e é a porta de entrada para o único Delta das Américas.





O médico infectologista, Kelsen Dantas Eulálio, garantiu que não existe nenhuma comprovação científica de que a água combate o novo coronavírus.





"A hidratação não é uma medida de prevenção contra o vírus. Beber água é fundamental para que nossos órgãos, sistemas, células funcionem adequadamente. Temos que ter ingestão de água significativa para que possamos manter o nosso corpo funcionando bem. Não há evidências de que hidratar simplesmente é prevenção", afirmou o médico.





Ele ressalta que prevenção contra o coronavírus é lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel, evitar tocar olhos, boca, nariz com mãos não lavadas, evitar aglomeração e ter a higiene do espiro".





O médico Gerardo Vasconcelos Mesquita destacou que a hidratação é fundamental para o funcionamento do organismo, principalmente para o idoso, mas não existe comprovação que combate o Covid-19.





"O vírus é desconhecido, o comportamento dele ainda está em estudo. A recomendação é beber bastante líquido, ter alimentação saudável, manter a regularidade do sono. Com esses fatores o organismo permanece em equilíbrio e o sistema imunológico permanece eficiente", disse o médico.









O prefeito foi destaque na imprensa nacional ao participar de manifestação a favor de Bolsonaro em Parnaíba e chamar o Covid-19 de "vírus boiola". Semana passada Mão Santa esteve em audiência com o presidente Jair Bolsonaro e com ministros em Brasília. As audiências geraram especulações de que Mão Santa estaria com suspeita de coronavírus. Ele negou.





"Estou com saúde em perfeito estado e sem nenhum sintomas, mas vou fazer o teste para acabar com essas notícias falsas", disse Mão Santa.





O prefeito disse que fará parceria com o Universidade Federal do Piauí (Ufpi) para que o laboratório da instituição realize os testes em Parnaíba.





Reabertura de hospital





A prefeitura está reabrindo o Hospital Nossa Senhora de Fátima com 12 leitos para pacientes em estado grave. O Exército foi convocado para ajudar na reabertura.

Fonte: Cidade Verde / Flash Yala Sena

