Após 10 dias internada na UTI, médica morre vítima de Covid-19 em Iguatu

A profissional de 66 anos não resistiu à infecção pulmonar e morreu na tarde desta sexta-feira da Paixão.

Morreu na tarde desta sexta-feira da Paixão (10), a médica Lúcia Dantas Abrantes, de 66 anos. Ela estava internada, há mais de dez dias, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará. A morte por decorrência da Covid-19 foi confirmada pela secretaria de Saúde do município de Iguatu.





Nos últimos dias o estado de saúde de Lúcia se agravou. Ela chegou a ser entubada, mas não resistiu à infecção pulmonar. Segundo a Secretaria de Saúde do Município, a vítima esteve em março passado na cidade de Fortaleza e três dias após retornar a Iguatu apresentou sintomas da doença. Logo em seguida ela foi internada e o teste para a Covid-19 deu positivo.





A médica Lúcia Abrantes trabalhava na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Gadelha, na zona rural de Iguatu. A profissional também dava plantões no Hospital Municipal de Quixelô e no Hospital Regional de Iguatu. “Era uma profissional dedicada, sempre alegre e espontânea”, descreveu o secretário de Saúde de Iguatu, Georgy Xavier.





Lúcia Abrantes era natural de João Pessoa (PB) e passou a morar em Iguatu no ano de 1985. Casou e constituiu família. Foi médica do Programa Saúde da Família e por vários anos foi plantonista do Hospital Regional de Iguatu. Em novembro de 2013, a médica foi homenageada com a concessão do título de cidadã. Ela deixa um casal de filhos, além do esposo.





Consternação





O prefeito de Iguatu Ednaldo Lavor, decretou luto oficial e divulgou nota de pesar pelo falecimento da médica. “Sempre foi uma profissional atenciosa e dedicada, cumpridora com entusiasmo de seus serviços. Apresentamos o nosso pesar à família e lamentamos mais essa morte por Covid-19”.





Nas redes sociais, dezenas de pessoas também se manisfestaram.





